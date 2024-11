Aktionswoche: Land und Verbände werben für Ausbildungsberufe Stand: 25.11.2024 05:00 Uhr Der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel ist groß. Um mehr junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern, startet das Land mit Schulen und Branchenverbänden die "Woche der Beruflichen Bildung".

von Julian Marxen

Junge Menschen stellen sich irgendwann die Frage: "Was soll ich machen, wenn ich mit der Schule fertig bin?" Gar nicht so einfach zu beantworten. Die Auswahl an möglichen Jobs ist groß. Doch tatsächlich war nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) im vergangenen Jahr fast die Hälfte der angebotenen Ausbildungsplätze in Schleswig-Holstein unbesetzt.

Die IHK erklärt sich das unter anderem damit, dass es schlichtweg weniger junge Menschen gibt, von denen laut Statistik aber immer mehr auf die Uni gehen. Die "Woche der Beruflichen Bildung" will nun kräftig Werbung für die duale Ausbildung machen - also für Jobs wie zum Beispiel Zimmermann, Hotelfachfrau oder Kfz-Mechatroniker.

Bildungsministerin: "Nutzt die Chancen!"

In Schleswig-Holstein wird in 250 Berufen ausgebildet. Doch wie läuft so eine Ausbildung ab? Wie genau sieht der Joballtag aus? Und was kann in den Berufen verdient werden? Schülerinnen und Schüler können die ganze Woche über ihre Fragen stellen und Branchen sowie einzelne Betriebe näher kennenlernen.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wirbt für die Aktionswoche und appelliert an die Jugendlichen: "Nutzt die Chancen, die der allgemeine Fachkräftebedarf für Euch bedeutet." Außerdem empfiehlt die Ministerin ebenso den Eltern Veranstaltungen zu besuchen, um sich selbst zu überzeugen, "welchen Weg Sie Ihrem Kind empfehlen können."

Mit Workshops und Speeddating Interesse wecken

Im Veranstaltungskalender des Schleswig-Holsteinischen Instituts für Berufliche Bildung sind insgesamt etwa 100 Veranstaltungen aufgeführt.

So können sich zum Beispiel Schüler und Unternehmer in der Theodor-Litt-Schule in Neumünster zum Mittagessen treffen, auf dem Gelände des Westküstenklinikums in Heide (Kreis Dithmarschen) finden Workshops statt, in Flensburg ist eine Ausbildungsmesse geplant, in Itzehoe (Kreis Steinburg) lädt die Deutsche Bahn zur Stellwerksbesichtigung, in der Berufsschule in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) werden Mitmachaktionen etwa mit dem Schwerpunkt Pflege angeboten und im Kieler Güterbahnhof gibt es eine Comedy-Show samt Speeddating, bei dem Schülerinnen und Schüler verschiedene Handwerksbetriebe kennenlernen können.

