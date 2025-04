Stand: 14.04.2025 06:43 Uhr Aktion vor ehemaligen AKW Brokdorf

In Brokdorf (Kreis Steinburg) findet am Montagvormittag (14.4.) eine Bildaktion am ehemalige AKW dort statt. Atomkraftgegnerinnen und -gegner sowie die Anti-Atom-Organisation ".ausgestrahlt" stellen dafür ab 10 Uhr meterhohe gelbe Buchstaben auf, die den Slogan bilden: "Aus bleibt aus". Die Aktion findet am Südwesttor vor der Reaktorkuppel des ehemaligen AKW Brokdorf statt. Dort gab es in den 1970er und 80er Jahren Proteste gegen Atomkraft. Vor genau zwei Jahren, am 15. April 2023, gingen die letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Das AKW Brokdorf wurde bereits 2021 abgeschaltet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg