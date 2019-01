Stand: 10.01.2019 16:05 Uhr

Aktion gegen Pflegenotstand in Kiel gestartet

In Kiel ist eine bundesweite Protestaktion von Pflegekräften gestartet worden. Sie wollen einen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schicken, zusammen mit einer Unterschriftenliste. Beides soll wie eine olympische Fackel von Klinik zu Klinik durch ganz Deutschland wandern.

Pflege-Protest vor dem Städtischen Krankenhaus NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.01.2019 15:00 Uhr Autor/in: Constantin Gill Mit einer Unterschriftenliste und einem Brief an Gesundheitsminister Spahn protestieren Kieler Pflegekräfte gegen den Pflegenotstand. Brief und Liste sollen durch Kliniken in ganz Deutschland wandern.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zu wenig Personal, zu wenig Zeit

Erste Station war am Donnerstag das Städtische Krankenhaus in Kiel: Zu wenig Personal und zu wenig Zeit - das sind die Hauptkritik-Punkte von den Pflegekräften und anderen Krankenhaus-Beschäftigten, die sich vor dem Eingang des Krankenhauses versammelten. Die ersten Unterschriften haben sie schon zusammen. Nächste Station nach Kiel soll dann die Helios Klinik in Schleswig sein. Dann geht es weiter durch ganz Deutschland. Im Juni soll der Brief mit samt Unterstützer-Unterschriften pünktlich zur Gesundheitsministerkonferenz in Leipzig ankommen.

Die Aktions-Bündnisse, die sich beteiligen, fordern für die Kliniken eine feste Personal-Bemessung, die sich am Bedarf der Patienten orientiert - und nicht etwa an den wirtschaftlichen Zwängen der Krankenhäuser. Bundesgesundheitsminister Spahn hat zwar schon Pläne für eine bessere Personalausstattung vorgelegt, die gehen den Menschen aber nicht weit genug.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.01.2019 | 15:00 Uhr