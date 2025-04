Stand: 17.04.2025 06:54 Uhr Aktion "Zu gut für den Müll" im Kreis Steinburg

Auf dem Wertstoffhof in Itzehoe (Kreis Steinburg) findet am Donnerstagnachmittag (17.4) wieder die Aktion "Zu gut für den Müll" statt. Verschiedene Organisationen "retten" dabei von 13 bis 17 Uhr noch brauchbare Möbel, Elektrogeräte oder auch Geschirr. Ins Leben gerufen hat die Aktion der Verein Zero Waste, dessen Repair-Café ebenfalls defekte, aber noch reparable Geräte entgegennimmt. Anders als im Kreis Steinburg organisieren im Kreis Dithmarschen die Wertstoffhöfe selbst eine gleichlautende Aktion. Hier können Bürger und Bürgerinnen immer zu den Öffnungszeiten funktionsfähige Gegenstände an den Recyclinghöfen in Brunsbüttel, Bargenstedt und Heide abgeben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg