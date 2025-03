Stand: 07.03.2025 08:54 Uhr Akademie Sankelmark: Litauischer Botschafter zu Gast

In der Academia Baltica in Sankelmark-Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Wochenende der litauische Botschafter zu Gast. Der öffentliche Vortrag beginnt am Sonntag (09.03.) um 11 Uhr. "Botschafter Giedrius Puodžiūnas wird über die aktuelle Lage in Litauen sprechen und natürlich die Pläne der deutschen Brigade Litauen und wie es für die Litauer ist, deutsche Truppen auf ihrem Boden zu haben. Aber vor allem wird er auf die sehr rasant verändernde sicherheitspolitische Lage in Europa eingehen", sagt Eva-Clarita Pettai vom Akademiezentrum Sankelmark.

