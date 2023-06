"Ja, wir können es": Luftwaffe zufrieden mit Air Defender 23 Stand: 23.06.2023 11:09 Uhr Die Luftwaffen-Übung Air Defender ist beendet. Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz spricht von einem "Signal, nicht gegen jemanden, sondern an uns und die Bevölkerung."

Von knapp 2.000 geplanten Flügen hat die deutsche Luftwaffe mit ihren Partnern bei der Großübung Air Defender nach eigenen Angaben 1.808 Einsätze umgesetzt. "Eine Erfüllung von 90 Prozent: Das ist für so eine Großübung ein sehr, sehr guter Wert", sagte Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz am Vormittag in Jagel. An einem Tag habe es wegen Unwetter im gesamten Übungsgebiet kaum Flüge gegeben. "Im Ernstfall wären wir natürlich auch bei Gewitter geflogen, aber bei dieser Übung hatte Flugsicherheit oberste Priorität", so Gerhartz.

Gerhartz: Fliegerhorst Hohn muss erhalten bleiben

Neben dem taktischen Erfolg der Großübung sei auch der menschliche Austausch zwischen den Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen ein großer Gewinn für die zukünftige Zusammenarbeit im NATO-Bündnis. Gerhartz sprach sich auf der Pressekonferenz in Jagel auch für den Erhalt der Flugplätze Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Lechfeld (Bayern) aus. "Auf beiden Flugplätzen waren Flugzeuge der NATO stationiert. Das hat uns allen noch einmal gezeigt, dass wir diese Flugplätze nicht aufgeben dürfen." Noch am Wochenende sollen alle Kampfjets in ihre Heimatländer zurückkehren.

Alle Flugverbote aufgehoben

"Natürlich kennen wir auch den Handlungsbedarf und wissen genau, an welchen Stellen wir uns verbessern müssen", schrieb Gerhartz vor dem Abschluss-Statement im Tagesbefehl. "Mit den jüngsten Entscheidungen in den Bereichen Luftverteidigung, neue fliegende Waffensysteme und Munition sind die Weichen richtig gestellt, um auch in Zukunft durchsetzungsfähig zu sein."

Nach seinen Angaben beteiligten sich 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern mit 250 Flugzeugen an der Übung, die von Deutschland geführt wurde.

Jetzt kommen die Transportflieger

Den Fliegerhorst Schleswig-Jagel nennt die Bundeswehr das "Nest der Kampfflieger". Dort und im benachbarten Hohn waren während der Übung die meisten der etwa 160 beteiligten Jets stationiert. Jetzt beginnt dort der Rückzug: Allein aus Schleswig-Holstein müssen etwa 80 Kampfjets, 1.600 Soldaten und tonnenweise Material verlegt werden. Deshalb werden nach Angaben der Bundeswehr heute und in den kommenden Tagen wieder vermehrt große Transportmaschinen auf den beiden Fliegerhorsten in Hohn und Jagel landen - vor allem aus den USA.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr Bundeswehr