Air Defender 2023 geht zu Ende: Luftwaffe zieht erste Bilanz Stand: 23.06.2023 03:00 Uhr Die Luftwaffen-Übung Air Defender geht heute offiziell zu Ende. Am Vormittag will Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz eine erste Bilanz ziehen. NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab 10 Uhr im Livestream.

Am Donnerstagabend sind die Kampfjets von ihren letzten Übungsflügen nach Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zurückgekehrt. "Mit der Landung einer F-15 der US Air National Guard auf dem Fliegerhorst Hohn endete einer der größten Übungen in unserer Luftwaffengeschichte", schrieb der Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz im sogenannten Tagesbefehl, den die Luftwaffe am Donnerstagabend bei Twitter veröffentlichte. "Ich bin stolz auf die Luftwaffe. Auf unsere Einsatzbereitschaft und Geschwindigkeit können die Menschen in unserem Land auch in Zukunft fest vertrauen", heißt es darin weiter.

Alle Flugverbote aufgehoben

"Natürlich kennen wir auch den Handlungsbedarf und wissen genau, an welchen Stellen wir uns verbessern müssen", schreibt Gerhartz im Tagesbefehl. "Mit den jüngsten Entscheidungen in den Bereichen Luftverteidigung, neue fliegende Waffensysteme und Munition sind die Weichen richtig gestellt, um auch in Zukunft durchsetzungsfähig zu sein."

Nach seinen Angaben beteiligten sich 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern mit 250 Flugzeugen an der Übung, die von Deutschland geführt war. An den neun Übungstagen gab es laut Luftwaffe insgesamt 1.700 sogenannte Sorties - also Missionen. Laut Bundeswehr sind heute keine weiteren Manöver geplant und es soll auch keine Flugverbote in den drei Übungsgebieten mehr geben.

Jetzt kommen die Transportflieger

Den Fliegerhorst Schleswig-Jagel nennt die Bundeswehr das "Nest der Kampfflieger". Dort und im benachbarten Hohn waren während der Übung die meisten der etwa 160 beteiligten Jets stationiert. Jetzt beginnt dort der Rückzug: Allein aus Schleswig-Holstein müssen etwa 80 Kampfjets, 1.600 Soldaten und tonnenweise Material verlegt werden. Deshalb werden nach der Angaben der Bundeswehr heute und in den kommenden Tagen wieder vermehrt große Transportmaschinen auf den beiden Fliegerhorsten in Hohn und Jagel landen - vor allem aus den USA.

