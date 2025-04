Stand: 24.04.2025 09:23 Uhr Agethorst: Unmut wegen geplanten Stromdrehkreuz

In der Gemeinde Agethorst (Kreis Steinburg) plant der Netzbetreiber TenneT den Bau einer Konverterstation. Sie ist Teil des sogenannten NordHubs. Das ist ein Stromdrehkreuz auf einer Fläche von 45 Hektar, das grünen Strom von See in das deutsche Netz einspeisen soll. Am Mittwochabend (23.04.) haben die Gemeindevertreter von Agethorst erstmals über die Pläne informiert und eine Stellungnahme abgegeben. "Die Gemeinde wird sich neutral positionieren. Wir können uns nur dafür einsetzen, dass die Bebauung möglichst weit von den Häusern stattfindet", erklärte der Bürgermeister Heino Schulz (KWG).

Einwohner planen weiteres Vorgehen

24 Bürgerinnen und Bürger waren zu der Versammlung gekommen. Sie zeigten sich von der Nachricht überrumpelt und sagten, sie hätten sich viel früher eine Info über das Vorhaben vonseiten des Netzbetreibers gewünscht. Eine Einwohnerin meinte, sie habe das Gefühl, ihr Dorf werde verschachert. In Agethorst wollen die Einwohner nun überlegen, wie sie weiter vorgehen. In der Nachbargemeinde Mehlbek, wo TenneT ebenfalls große Pläne hat, hat sich bereits eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben gegründet.

Von Vorhaben durch Zufall erfahren?

Bürgermeister Heino Schulz sagte, er habe davon selbst auch nur erfahren, weil er zufällig von den Grundstücksverkäufen gehört habe. TenneT schreibt dazu auf Anfrage, dass man seit Februar 2024 mit dem Bürgermeister in Kontakt sei. Zuletzt habe man ihn in einem Gespräch am 14. März 2024 darüber informiert, dass ein Großteil der Flächensicherung bereits abgeschlossen sei, weitere Gespräche zur Flächensicherung kurz vor dem Abschluss stünden und die Entscheidung für den Standort des Energiewende-Projekts in Agethorst gefallen sei.

