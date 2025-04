Stand: 23.04.2025 15:12 Uhr Agethorst: Gemeindevertretung äußert sich zu TenneT-Plänen

In der Gemeinde Agethorst (Kreis Steinburg) plant der Netzbetreiber TenneT den Bau einer Konverterstation. Sie ist Teil des sogenannten NordHubs. Das ist ein Stromdrehkreuz auf einer Fläche von 45 Hektar, das grünen Strom von See in das deutsche Netz einspeisen soll. Am Mittwochabend (23.04.) geben die Gemeindevertreter von Agethorst eine Stellungnahme zu dem Vorhaben von TenneT ab. Die Stimmung unter den Einwohnerinnen und Einwohnern ist laut Bürgermeister Heino Schulz (KWG) gemischt. Manche reagierten gelassen, sagte Schulz. Andere seien gegen den Bau der großen Konverterstation vor ihrer Haustür.

TenneT hatte die Konverterstation zuvor in Pöschendorf (Kreis Steinburg) geplant. Dort hatte sich eine Bürgerbewegung gegen den Bau gebildet und TenneT hat sich schließlich bereit erklärt, die Konverterstation an einem anderen Ort zu bauen.

