Agentur soll Jugendlichen Übergang zum Job erleichtern

Der Kreis Steinburg hat jetzt - nach dem Vorbild anderer Landkreise wie Dithmarschen und Pinneberg - eine Jugendberufs-Agentur. Die neue Einrichtung soll sich um die Vernetzung aller Angebote für Jugendliche beim Übergang von Schule und Beruf kümmern. Der Kreis Steinburg, die Agentur für Arbeit, das Jobcenter sowie der Schulrat unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung. Die Agentur soll am 1. Juni ihre Arbeit aufnehmen. Man wolle so schnell wie möglich die Räume in der Itzehoer Innenstadt beziehen, so Ronald Geist, Leiter der Heider Arbeitsagentur.

