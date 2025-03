Stand: 25.03.2025 09:35 Uhr Agentur für Arbeit Heide vergibt Ausbildungszertifikat

Am Dienstagmittag (25.03.) verleiht die Agentur für Arbeit Heide der Firma Christoph Projektgesellschaft aus Heide ihr Ausbildungszertifikat. Die Agentur für Arbeit vergibt das Zertifikat einmal im Jahr an ein Unternehmen in Dithmarschen, das sich besonders für die Ausbildung junger Menschen einsetzt.

Die Christoph Projektgesellschaft, die sich auf die Planung und Ausführung von Haustechnik größerer Gebäude spezialisiert hat, sticht hier der Agentur zufolge hervor: So sind 16,5 Prozent der rund 80 Mitarbeitenden Auszubildende und damit etwa zehn Prozent mehr als im Dithmarschen-Schnitt. Allein in diesem Jahr will das Unternehmen weitere zehn Azubis einstellen. Ein Drittel der Auszubildenden hat außerdem Migrationshintergrund und erhält bei Bedarf sprachliche Förderung. Darüber hinaus unterstütze die Firma die Meister-Ausbildung und engagiere sich in einem Austauschprogramm, bei dem Azubis für ein paar Wochen ins Ausland gehen können.

