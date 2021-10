Afghanistan-Einsatz: Günther würdigt Leistung der Bundeswehr Stand: 17.10.2021 17:57 Uhr Es war eine schwierige Mission: Als Mitte August die letzten Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan nach Deutschland zurückkehrten, endete der Einsatz dort nach knapp 20 Jahren. Heute will Ministerpräsident Günther den Soldaten aus Schleswig-Holstein danken.

Es soll ein Zeichen der Anerkennung und des Danks sein, den die Landesregierung und der Landtag den Soldatinnen und Soldaten zeigen will, heißt es in einer Mitteilung aus der Staatskanzlei. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) und Oberst Axel Schneider, Kommandeur des Landeskommandos, wollen zu Beginn ein kurzes Grußwort an alle Beteiligten des Einsatzes richten. Ein Soldat soll auch persönlich über seinen Auslandseinsatz berichten. Von den knapp 150.000 Bundeswehrangehörigen, die in zwei Jahrzehnten in Afghanistan vor Ort waren, stammten etwa 4.000 aus Schleswig-Holstein. Etwa 100 von ihnen waren laut Bundeswehr bis zum Schluss im August am Hindukusch dabei.

Persönliche Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Im Mittelpunkt stehen heute aber weniger die Reden, die Günther, Eickhoff-Weber oder Oberst Schneider in der Business-Lounge der Kieler Arena halten wollen, sondern persönliche Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten. Beide Politiker wollen dies privat und ohne Öffentlichkeit tun, teilte die Staatskanzlei mit. Etwa 200 Soldaten werden dabei sein. Sie wurden dabei von den Kommandeuren der Truppenteile und Verbände ausgesucht. Sie sollen stellvertretend für alle Soldatinnen und Soldaten stehen, die im Einsatz waren, erklärte das Landeskommando.

Einsätze in Afghanistan über mehrere Monate

Neben der Bundeswehr waren auch zivile Angestellte in Afghanistan im Einsatz. Diese haben sich laut Landeskommando unter anderem um Verwaltungsaufgaben gekümmert. Die meisten Soldaten waren vier bis sechs Monate in Afghanistan vor Ort. Hauptsächlich gehörte der Feldlagerbau und deren Versorgung sowie Aufklärungsarbeit am Boden und in der Luft zu den Aufgaben der Bundeswehr dazu. Doch das Einsatzgebiet umfasse weit mehr als das, sagt Oberstleutnant Nils Kruth. "Einzelne Aufgaben im Besonderen herauszustellen, würde die Aufgaben aller nicht würdigen. Im Einsatz greift ein Rad in das andere, nur die gemeinsame Erledigung des Auftrages führt zum Erfolg", erklärte er.

Auch die Familie muss auf den Abschied vorbereitet werden

Einer von vielen Soldaten vor Ort war Hauptbootsmann Andreas Schneider, der Kiel stationiert ist. Er war am Hindukusch für die Sicherheit des Feldlagers zuständig. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan habe ihn im Nachhinein wütend gemacht. Es tue ihn persönlich weh, weil er im Endeffekt fühle, dass er umsonst vor Ort gewesen sei, wie er im NDR Interview sagt. Auch der Vorbereitung auf diesen Einsatz war für ihn und seine Familie nicht einfach. Er bekomme ein Jahr vorher seinen Einsatzort, dann müssen viele Termine im Vorfeld noch abgestimmt und erledigt werden. Auch die Kinder müssten darauf vorbereitet werden, so Schneider. "Man distanziert sich nachher auch voneinander, gerade kurz vor dem Einsatz. Vielleicht auch, damit der Abschied nicht so schwer wird", meint seine Frau im NDR Interview.

