AfD-Treffen in Neumünster: Großaufgebot der Polizei im Einsatz Stand: 20.07.2024 15:54 Uhr Im Vorfeld hatten die für das AfD-Treffen in Neumünster angekündigten Teilnehmer und Organisationen für Aufsehen gesorgt. Letztlich kamen weniger Teilnehmer, als von der AfD erwartet worden waren.

von Gregory Dauber

Die Anwohner waren angesichts des Auflaufs vollkommen überrascht: Bis zuletzt hatte die AfD versucht, den Veranstaltungsort zu verschleiern. Erst am Freitagnachmittag war bekannt geworden, wo der wochenlang beworbene "Tag des Vorfelds" an diesem Sonnabend stattfinden sollte. Die Veranstaltung und der am Rande stattfindende Gegenprotest durchbrachen die Idylle im sonst beschaulichen Neumünster-Einfeld.

"Das überrascht mich schon sehr", sagte eine Frau dem NDR Schleswig-Holstein, die in der Nachbarschaft des griechischen Lokals wohnt, in das die AfD eingeladen hatte. In dem Festsaal der Gaststätte fänden sonst oft türkische Hochzeiten statt. "International", fasste sie ihren Eindruck der üblichen Klientel zusammen. "Das soll auch so bleiben." Die AfD habe sie hier noch nie gesehen.

Bis zu 200 Gegendemonstranten

Die AfD-Veranstaltung in Neumünster ist am Sonnabend von bis zu 200 Gegendemonstranten begleitet worden. An dem von der Partei organisierten Vernetzungstreffen nahmen nach Polizeiangaben rund 100 Personen teil. Das Innenministerium hatte zuvor erklärt, man erwarte Personen aus dem rechtsextremen Spektrum. Die AfD hatte eigenen Angaben zufolge mit 150 bis 200 Teilnehmenden gerechnet.

Kleidung und Gesten zeigen Gesinnung

Mindestens zwei Teilnehmer der Veranstaltung fielen mit der in rechtsextremen Kreisen beliebten "White Power"-Geste auf. Sie ähnelt dem Okay-Zeichen und soll für eine angebliche Überlegenheit "der weißen Rasse" stehen. Das Zeigen des Handzeichens ist nicht strafbar. Veranstaltungsleiter Kevin Dorow (AfD-Kreistragsfraktion Rendsburg-Eckernförde) tat die Geste auf NDR Anfrage als "jugendlichen Witz" ab.

Ein junger Mann trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "It's okay to be white". Andere Teilnehmer kamen zum Teil stark vermummt oder nutzen einen Seiteneingang, der vom Ort der Gegendemo nicht eingesehen werden konnte.

Drehanfragen des NDR abgelehnt

Vonseiten der AfD waren neben Dorow auch Landessprecher Kurt Kleinschmidt, der ehemalige Landtagsabgeordnete Volker Schnurrbusch und Lokalpolitikerin Berith Ortfeld (Neumünster) anwesend. Dorow fungierte als Organisator. Mehrere Drehanfragen des NDR Schleswig-Holstein für den Veranstaltungsraum waren abgelehnt worden.

Veranstaltung hatte im Vorfeld für Aufsehen gesorgt

Die Ankündigung der AfD-Veranstaltung hatte im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Auf einem Veranstaltungsflyer waren mehrere Verlage, Medienplattformen und ein vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistischer eingeordneter Verein als Teil des Programms angekündigt worden. Auch das in dieser Woche vom Bundesinnenministerium verbotene "Compact"-Magazin war auf dem Flyer vertreten.

Im Laufe der Woche hatte die AfD einen neuen Flyer ohne das "Compact"-Logo veröffentlicht. Eine weitere Verbreitung wäre illegal gewesen. Auch die Logos der Magazine "Zuerst" und "Deutsche Militärzeitschrift" (DMZ) waren auf der zweiten Version nicht mehr zu sehen. Beide werden einem Verlag aus Martensrade im Landkreis Plön vertrieben. Geschäftsführer ist Dietmar Munier, der seit Jahrzehnten in der rechten Szene aktiv ist. Munier war nicht vor Ort.

Verschiedene Gruppen riefen zum Gegenprotest auf

Zum Gegenprotest aufgerufen hatte neben Antifa-Gruppen aus Kiel, Neumünster und Pinneberg und auch ein überparteiliches Bündnis aus CDU, SPD, Grünen, SSW und Volt. Auch Aktivistinnen von "Omas gegen Rechts" waren dabei. Schon weit vor dem offiziellen Veranstaltungsbeginn um 11 Uhr hatte die Polizei die Gasstätte in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs abgeriegelt. Das offizielle Ende der AfD-Veranstaltung ist für 22 Uhr geplant. Am Nachmittag waren noch rund 70 Gegendemonstranten vor Ort.

Es bleibt bei verbalen Aueinandersetzungen

Bis aus wenige verbale Auseinandersetzungen und Provokationen kam es zu keiner Konfrontation zwischen den beiden Seiten. Vereinzelt kam es auch zu Schubsereien zwischen Polizeibeamten und Demonstrierenden aus dem linksradikalen Spektrum, als die Polizei ein Gitter aufbauen wollte. Die Einsatzkräfte drängten zu diesem Zweck und nach zweimaliger Ankündigung eine Gruppe von Demonstranten mit "einfacher körperlicher Gewalt" zurück. Berichte über Verletzte oder Festnahmen gab es zunächst keine.

Mehrere Teilnehmer der AfD-Veranstaltung fotografierten und filmten vor allem vor Beginn der Veranstaltung die Gegendemonstranten und auch Pressevertreter. Organisationen wie "Reporter ohne Grenzen" werten das offensive Filmen von Medienvertretern als Einschüchterungsversuch. Neben dem rechtsextremen Medienaktivisten Michael Scharfmüller aus Österreich ("Info-Direkt") tat dies auch AfD-Lokalpolitikerin Berith Ortfeld.

