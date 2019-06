Stand: 29.06.2019 11:42 Uhr

AfD: Sayn-Wittgenstein will für Vorsitz in SH kandidieren

Die ehemalige Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein, Doris von Sayn-Wittgenstein, will erneut als Parteichefin kandidieren. Das erklärte sie vor Beginn des Parteitags in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) dem NDR Schleswig-Holstein. Sayn-Wittgenstein war zu Beginn des Jahres als Parteichefin zurückgetreten, gegen sie läuft derzeit ein Parteiauschlussverfahren wegen möglicher Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Zwei Kreisverbände hätten angekündigt, sie nicht zu wählen, sagte Sayn-Wittgenstein. "Und so etwas hat es vom Landesvorstand nicht gegeben. Da hab ich gedacht, ich versuche nochmal anzutreten.“

Sayn-Wittgenstein: "Ich versuche nochmal anzutreten" NDR 1 Welle Nord - 29.06.2019 12:00 Uhr Autor/in: Julia Stein Doris von Sayn-Wittgenstein kandidiert erneut für den Posten der AfD-Landesvorsitzenden in Schleswig-Holstein. Gegen sie läuft aktuell ein Ausschlussverfahren aus der Partei.







Auf dem Parteitag in Henstedt-Ulzburg kommt es nun voraussichtlich zur Kampfabstimmung zwischen Sayn-Wittgenstein und Christian Waldheim. Der Kommunalpolitiker aus Norderstedt und Bundesrechnungsprüfer der AfD hatte bereits vor Wochen seine Kandidatur für den Spitzenposten angekündigt.

AfD-Vorstand hat zu wenig Mitglieder

Die Wahl eines neuen Vorstands ist für die Partei wichtig, weil nach diversen Rücktritten der Vorstand derzeit aus weniger als sechs Personen besteht. Dies ist laut AfD-Satzung als Dauerlösung nicht möglich. Der Parteitag dauert bis Sonntag. Der aktuelle Vorstand hofft aber, dass schon heute die Nachfolger gewählt werden. Eigentlich sollte das schon im April dieses Jahres passieren, der Parteitag musste damals aber ausfallen,weil der Wirt des Austragungsortes nach öffentlichem Druck kurzfristig den Mietvertrag gekündigt hatte.

