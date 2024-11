AfD-Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg: Knapp 400 Menschen bei Demo Stand: 02.11.2024 11:45 Uhr Heute trifft sich die AfD in Schleswig-Holstein zum Landesparteitag im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg. Vor dem Bürgerhaus demonstrierten knapp 400 Personen gegen das Treffen.

Die AfD in Schleswig-Holstein trifft sich an diesem Wochenende im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg unter anderem zum Landesparteitag. Die Partei hat zuvor angekündigt, bei der kommenden Bundestagswahl ihr Ergebnis von der vergangenen Wahl mindestens zu verdoppeln. Die Weichen dazu will die Nord-AfD an diesem Wochenende stellen.

Landesvorstand Kleinschmidt rechnet mit Gegenkandidat aus der radikaleren Ecke

Zu Beginn wollen die Mitglieder heute zunächst ihren Landesvorstand wählen. Der bisherige Vorsitzende Kurt Kleinschmidt tritt erneut an. Er gilt als gemäßigt und eher zur Mitte tendierend. Die Wiederwahl gilt nicht als gesichert. Er selbst rechnet mit einer Gegenkandidatur aus der radikaleren Ecke der Partei.

Ein entscheidender Tagesordnungspunkt am Nachmittag ist dann die Abstimmung über eine Resolution zur AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative". Der Landesverband will sich hinter seinen politischen Nachwuchs stellen, der seit vergangenem Jahr als gesichert rechtsextrem eingestuft ist.

Proteste vor dem Bürgerhaus

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Vielfalt und Demokratie haben zum Protest aufgerufen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist am Vormittag ein Demonstrationszug mit rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestartet. Unter anderem nahmen Omas gegen rechts, Verbände, Parteien und Familien mit Kindern teil. Größere Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht.

Polizeieinsatz wegen übelriechender Flüssigkeit

Am Freitagabend kam es nach Angaben der Polizei im Bürgerhaus wegen einer übelriechenden Flüssigkeit, die im Toilettenbereich verschüttet wurde, zu einem längeren Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr soll es sich dabei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht um eine gesundheitsgefährdende Substanz gehandelt haben. Es sei keine AfD-Veranstaltung gewesen, ein AfD-Mitglied habe aber die Einsatzkräfte benachrichtigt, so eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand.

