Stand: 21.06.2024 10:59 Uhr Ärztestreik an Paracelsus-Klinik: Gewerkschaft zieht Eilantrag zurück

Seit Dienstag läuft ein unbefristeter Ärzte-Streik an der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund wollte zunächst mit einem Eilantrag am Arbeitsgericht in Neumünster klagen. Die Gewerkschaft hatte der Klinik vorgeworfen, den Streik der Ärzte mit einem Leiharbeiter zu brechen. Das wäre illegal gewesen, so der Sprecher. Vor Gericht sei aber klar geworden, dass der Leiharbeiter für einen externen Anbieter tätig ist. Der Eilantrag wäre ins Leere gelaufen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein geht der unbefristete Streik weiter.

Aus Sicht der Klinik eine weitere Eskalation im Tarifstreit

Für die Paracelsus Klinik ist die Einstweilige Verfügung ein klares Zeichen gegen die Patientenversorgung und den Behandlungsauftrag der Klinik, heißt es in einer Mitteilung. Aus Sicht der Klinik stelle das Verhalten des Marburger Bundes eine weitere unverhältnismäßige Eskalation in der Tarifauseinandersetzung dar. Man verurteilte das Vorgehen der Gewerkschaft.

Gewerkschaft kämpft für eine Lohnerhöhung von 15 Prozent

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung und einen Inflationsausgleich für die Ärztinnen und Ärzte in Henstedt-Ulzburg, lehnt aber ein aktuelles Angebot der Klinikleitung ab. Bis alle zurück an den Verhandlungstisch kommen, soll laut Marburger Bund weiter gestreikt werden.

