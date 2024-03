Stand: 18.03.2024 07:33 Uhr Ärztemangel in SH: Wege zu Praxen werden absehbar länger

Bei den Ärzten in Schleswig-Holstein droht in den kommenden Jahren ein gewaltiger Umbruch. Ein Drittel der rund 2.000 Hausärzte im Land erreicht bis zum Ende des Jahrzehnts das Rentenalter. Außerdem ist der Ärztenachwuchs laut Hausärzteverband oft nicht bereit, kleine Praxen zu übernehmen. Denn selbständig zu sein bedeutet demnach meist 50 bis 60 Arbeitsstunden pro Woche. Der Verbandschef Jens Lassen fordert daher bessere Vorgaben bei Notdiensten und Patientenbudgets - geht aber davon aus, dass sich der Trend nicht stoppen lasse: "Die klassische Einzelpraxis in den kleinen Dörfern wird in den allermeisten Fällen verschwinden. Da bin ich mir sicher."

Die Wege werden also absehbar länger für die Patienten. Telemedizin könne das nur sehr begrenzt auffangen, schätzt der Verband.

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2024 | 07:00 Uhr