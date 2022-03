Ärzte streiken heute an Kliniken in Schleswig-Holstein Stand: 31.03.2022 00:18 Uhr Heute sind bundesweit alle Ärzte in kommunalen Kliniken vom Marburger Bund zum Warnstreik aufgerufen. In Schleswig-Holstein gilt der Aufruf ganztägig für 2.000 Ärzte in 13 Kliniken.

Betroffen sind kommunale Krankenhäuser unter anderem in Lübeck, Neumünster, Kiel, Segeberg, Rendsburg und Nordfriesland. Am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster findet um 10 Uhr eine Demonstration statt. Die zentrale Kundgebung für den bundesweiten Warnstreik wird in Frankfurt am Main abgehalten. Die Auswirkungen für die Patientinnen und Patienten sind noch nicht ganz absehbar. In der Sana Klinik Lübeck etwa hofft man, dass nicht allzu viele Ärztinnen und Ärzte streiken. Denn die Zahl fehlender Ärzte sei ohnehin wegen Corona höher als normal, so eine Sprecherin. Ähnlich sieht es im städtischen Krankenhaus Kiel und auch in den Westküstenkliniken aus. Eine Sprecherin des Marburger Bundes sagte, dass die Notfallversorgung in den Kliniken gesichert ist.

Keine Auswirkung auf die Notfallversorgung

Michael Wessendorf vom Marburger Bund schätzt: "Also ich weiß, dass einige Kliniken von vornerein ihr Krankenhausmanagement dahingehend gesteuert haben, dass sie für den Tag keinen planbaren Operationen ansetzen." Zwar dürfte der Streik in den Krankenhäusern eine Auswirkung haben, "allerdings nicht für die Notfallversorgung und für Patienten, die einer akuten medizinischen Behandlung bedürfen", so Wessendorf.

Gewerkschaft fordert geregeltere Dienste und 5,5 Prozent mehr Gehalt

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert eine Begrenzung der Rufbereitschaft auf maximal zwölf Dienste pro Monat, einen Anspruch auf freie Wochenenden, mehr Planungssicherheit und eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr. Das empfindet der Verhandlungsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) als völlig überzogen. Die Forderungen der Gewerkschaft würden die kommunalen Kliniken maßlos überfordern, so ein Sprecher. Mit dem Warnstreik will der Marburger Bund Druck nun Druck bei den Tarifverhandlungen machen. In vier Runden und zwei Sondierungsgesprächen sei bisher keine Einigung erzielt worden.

