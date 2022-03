Ärzte in SH wollen für Planungssicherheit und Geld streiken

Stand: 25.03.2022 15:06 Uhr

Kommenden Donnerstag, also am 31. März, sind bundesweit alle Ärzte in kommunalen Kliniken vom Marburger Bund zum Warnstreik aufgerufen. In Schleswig-Holstein gilt der Aufruf für 2.000 Ärzte in 13 Kliniken.