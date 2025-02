Stand: 20.02.2025 06:01 Uhr Acht km/h zu schnell: Mann tritt Blitzer um und flieht

Die Polizei hatte am Mittwochvormittag in der Kaltenkirchener Grashofstraße (Kreis Segeberg) einen mobilen Biltzer aufgestellt. In der ersten Stunde stellten die Beamten nach eigenen Angaben acht Geschwindigkeitsverstöße fest - darunter ein 40-jähriger Autofahrer aus Hamburg. Statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde war er mit 58 Kilometern pro Stunde unterwegs. Ihn sah das Messgerät nicht zum letzten Mal an diesem Tag.

Flucht durchs Gewerbegebiet

Der Mann machte kehrt und kam wenig später zu Fuß zurück und trat den Blitzer um. Anschließend flüchtete er durch das Gewerbegebiet. Die beiden Beamten, die den Blitzer betreuten, nahmen zusammen mit einem Streifenwagen die Verfolgung auf und konnten den Mann wenig später festhalten und aufs Revier bringen.

Mann erwartet Strafverfahren

An dem Messgerät entstand laut Polizei ein Sachschaden von bis zu 1.000 Euro. Den Mann erwartet für sein Vorgehen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Außerdem muss er natürlich sein Knöllchen zahlen: Acht km/h über der erlaubten Geschwindigkeit kosten laut Bußgeldkatalog ein Verwarngeld von 30 Euro.

