Abzocke durch falsche Polizisten: Vier Jahre Haft

Immer wieder beschäftigen falsche Polizeibeamte die Justiz. Zum Auftakt einer regelrechten Serie von Prozessen um bandenmäßigen Betrug an Senioren durch falsche Polizisten hat das Kieler Landgericht heute ein erstes Urteil gefällt. Ein 26 Jahre Mann muss deswegen in zwei Fällen für vier Jahre und vier Monate in Haft. Er soll als Teil einer Bande im Frühjahr 2018 in Kiel ältere Menschen um rund 200.000 Euro gebracht haben.

Verteidigung forderte zwei Jahre auf Bewährung

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrugs viereinhalb Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von mehr als 200.000 Euro beantragt. Die Verteidigung forderte eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung. Der 26-Jährige hat die Taten vor Gericht bedauert.

Betrugsprozess in Kiel: Vier Jahre Haft NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.02.2019 11:00 Uhr Autor/in: Sven Brosda Das Kieler Landgericht hat in einem Prozess um falsche Polizisten ein Urteil gefällt. Die Richter schickten einen 26-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs für vier Jahre und vier Monate in Haft.







Anrufe von Betrügern aus der Türkei

Die Senioren waren vor dem Kontakt mit den falsche Polizisten - laut Anklage - von Betrügern aus der Türkei am Telefon unter Druck gesetzt worden. Dabei wurde ihnen weisgemacht, dass ihr Geld und Schmuck nicht sicher sei. Es müsse schnell der Polizei übergeben werden. Der Verurteilte beteuert aber, er sei nur Handlanger gewesen. Auch die beiden falschen Polizisten müssen sich vor Gericht verantworten - wann, ist aber noch unklar.

Besetzung laut Gericht "in Ordnung"

Es ist der zweite Anlauf für das Verfahren gegen den Mann. Ein erster Prozess war kurz nach dem Beginn im Dezember geplatzt. Die Verteidigung hatte die Besetzung der Strafkammer erfolgreich gerügt.

