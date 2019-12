Stand: 06.12.2019 08:32 Uhr

Abtreibungen: Resolution der Flensburger Politik

Überraschung in der Flensburger Ratsversammlung: Die Fraktionen haben sich auf eine gemeinsame Resolution zu Schwangerschaftsabbrüchen geeinigt. Wie die Stadt mitteilte, fordern sie die Landesregierung auf, ein ambulantes Angebot für Abtreibungen zu gewährleisten - zum Beispiel über ein Versorgungszentrum ganz in der Nähe des neuen Zentralklinikums. Dessen Betreiber Diako und Malteser hatten im Zuge ihrer geplanten Fusion vereinbart, Schwangerschaftsabbrüche nur noch in Notfällen durchzuführen. Diese Entscheidung führte zu massiver Kritik.

Antrag einstimmig angenommen

Vor dem Flensburger Rathaus gab es zuletzt eine Demonstration, in deren Rahmen eine Petition für den Erhalt eines stationären Versorgungsangebots an Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) übergeben wurde. "Schwangerschaftsabbrüche auch bei sozialer Indikation müssen unter klinischer Betreuung möglich bleiben", heißt es nun in der Resolution, die von allen Fraktionen der Ratsversammlung unterstützt wird. Man fordere einen adäquaten klinischen Ersatz. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Es gab eine Enthaltung.

"Ethisch-moralische Position"

Das Diakonissenkrankenhaus und das St. Franziskus-Hospital wollen 2026 am neuen Standort im Peelwatt fusionieren. Dass Abtreibungen in der neuen Zentralklinik nur in Notfällen möglich sein sollen, hatte der Geschäftsführer des katholischen St. Franziskus-Hospitals als "ethisch-moralische, grundsätzliche Position der katholischen Kirche" bezeichnet, die "nicht verhandelbar" sei. Der Vorstandschef des evangelischen Diakonissenkrankenhauses erklärte, dass man in diesem Punkt habe nachgeben müssen.

Runder Tisch noch ohne Ergebnis

Oberbürgermeisterin Lange hatte unlängst einen Runden Tisch mit Vertretern der Klinikbetreiber und Pro Familia einberufen. Dieses Treffen endete ohne Ergebnis.

