Absolutes Badeverbot in der Lübecker Bucht

In der Lübecker Bucht ist gestern am Strand die rote Flagge gehisst worden - das bedeutet, es gibt ein Badeverbot. Das gilt auch noch heute und vermutlich auch noch länger. Schnell mal eben ins kühle Nass springen, ist zurzeit dort nicht möglich. Nach Angaben der DLRG Haffkrug-Scharbeutz wird durch den Ostwind in der Ostsee eine gefährliche Unterströmung ausgelöst, es besteht Lebensgefahr. Vier Menschen mussten gestern bereits aus dem Wasser gerettet werden. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

DLRG: Unterströmung in Lübecker Bucht gefährlich NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein von 10 bis 2 - 14.08.2020 11:15 Uhr Autor/in: Jan Bastick Bitte nicht schwimmen gehen in der Ostsee der Lübecker Bucht! Florian Horn von der DLRG erläutert im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord Moderator Jan Bastick die derzeitigen Gefahren.







Auch erfahrene Schwimmer haben mitunter keine Chance

Betroffen sind die Strände von Niendorf, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug und Sierksdorf. Die Unterströmungen kommen derzeit durch den Ostwind zustande, der mit der Stärke 3 bis 4 weht. Selbst erfahrenen Schwimmern werden schnell die Beine weggezogen. Sie treiben raus auf das Meer und schaffen es nicht zurück an den Strand.

Badeverbot gilt voraussichtlich auch am Wochenende

Das Badeverbot soll voraussichtlich noch heute und auch am Wochenende gelten. Erst kommende Woche könnte sich die Lage wieder beruhigen, sagte Florian Horn von der DLRG Timmendorfer Strand/Niendorf. "Man kann sich dennoch vorne an die Wasserkante setzen und kann da ein bisschen planschen. Aber bitte nicht schwimmen gehen", warnt Florian Horn.

