Stand: 23.04.2025 06:44 Uhr Abschluss des Kammermusikfestes Sylt – Ausblick auf 2026

Das Kammermusikfest Sylt (Kreis Nordfriesland) 2025 ist am Dienstag nach sechs Veranstaltungstagen zu Ende gegangen. Insgesamt fanden elf Konzerte sowie zwei Familienkonzerte an verschiedenen Orten auf der Insel statt. Gespielt wurde in Kirchen, Museen oder Gemeindesälen. Neu im Programm waren auch Spielorte in Rantum und Kampen. Das Festival stand unter dem Thema „Die Ewigkeit“. Für die kommende Ausgabe des Festivals im Jahr 2026 ist nach Angaben der Veranstalter geplant, wieder einen "Composer in Residence" einzuladen, dessen Werke in mehreren Konzerten aufgeführt werden sollen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2025 | 09:30 Uhr