Stand: 04.02.2025 09:43 Uhr Abriss vom Holstein Center in Itzehoe gestartet

Der Teilabriss des bekannten Holstein Centers in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist gestartet. Ein Spezialbagger hat begonnen, die ersten Betonwände des Gebäudes einzureißen. An selber Stelle will das Wohnungsbauunternehmen Semmelhaack zwei Wohngebäude mit 76 Wohnungen errichten. In der ehemaligen Einkaufsmeile sollen unter anderem die Volkshochschule, die Stadtbibliothek sowie Arztpraxen einziehen.

