Stand: 28.05.2024 16:25 Uhr Abgestorbene Äste sorgen für Sperrung der Badestelle am Suhrer See

Die Badestelle am Suhrer See in Niederkleveez (Kreis Plön) ist seit vergangenem Freitag gesperrt. Nach Angaben der Gemeinde besteht dort Lebensgefahr, da abgestorbene Äste von den Bäumen herabstürzen könnten. Diese sollen jetzt schnellstmöglich aus den Baumkronen entfernt werden. Sobald die Sicherungsmaßnahmen beendet sind, können Badegäste wieder im Suhrer See schwimmen. Wann Baden in Niederkleveez wieder erlaubt ist, seht aber noch nicht fest, da laut Gemeinde bisher noch keine Firma für die Arbeiten gefunden worden konnte.

