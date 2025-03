Stand: 28.03.2025 16:58 Uhr Kiloweise abgelaufenes Fleisch in Supermarkt in Felde entdeckt

Bei einer routinemäßigen Lebensmittelkontrolle in einem Edeka-Markt in Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind über 180 Kilogramm abgelaufenes Fleisch gefunden worden. Das teilte das Verbraucherschutzministerium mit. Die Kontrolle erfolgte demnach bereits im Januar. Damals war im Fleischkühlhaus des Supermarktes bei etwa 80 Prozent der Waren das Mindesthaltbarkeitsdatum zum Teil deutlich überschritten – teilweise um mehrere Tage, Wochen oder auch mehr als ein Jahr. Auch am Verkaufstresen wurde abgelaufenes Fleisch angeboten. Mitarbeiter der Lebensmittelaufsicht vernichteten die Waren noch vor Ort. Der Fall liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft in Kiel.

