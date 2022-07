Über die "Blaue Brücke" zum Zeltplatz mitten in der Natur Stand: 10.07.2022 06:00 Uhr Der Eidertal-Wanderweg: eine zweitägige Wanderung mit viel Gepäck und drohendem Regen. Über die "Blaue Brücke" geht es zu einem idyllischen Zeltplatz mitten in der Natur.

von Dominik Dührsen

Ein sonniger Tag im Eidertal - ich begleite Reporterin Lisa Synowski und Outdoor-Profi Björn Dziambor, der bereits Strecken wie den Jakobsweg gewandert ist, bei einer etwa acht Kilometer langen Route durch das obere Eidertal. Wir wollen dort mitten in der Natur zelten. Ich filme die Wanderung und das heißt für mich: etwa zehn Kilo Equipment tragen.

Bevor wir mit unserer Tour starten, überprüft Björn zunächst, ob wir uns an seine Packliste gehalten haben. Wir benötigen neben Camping-Equipment für eine Nacht, ausreichend Wasser und Snacks sowie Hygieneartikel und Müllsäcke. Wir haben alles dabei, doch unsere Gewichtsverteilung ist ausbaufähig. Lisas Schlafsack baumelt frei am Rucksack. Mit wenigen Handgriffen befestigt Björn ihn wackelfrei weiter oben. Der Rest passt, wir können los.

Naturschutzgebiet Eidertal: Es blüht und summt

Die Tour beginnt bei optimalen Bedingungen: strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen, doch die Wetter-App kündigt Regenschauer für den Abend an. Ich hoffe, dass die Zelte stehen, bevor der Regen einsetzt - und mein Equipment nicht nass wird. Zunächst genießen wir aber die Natur entlang des Eidertal-Wanderwegs: grüne Wälder, blühende Wiesen und summende Insekten.

Der 2001 eröffnete Weg verbindet die Gemeindewege zwischen Reesdorf, Techelsdorf, Grevenkrug und Schmalstede (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und eignet sich besonders für Tagesausflüge zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Nach zwei Stunden merke ich den zehn Kilogramm schweren Rucksack langsam immer mehr. Zeit für eine Pause - und das auch noch an einem besonders schönen Ort.

VIDEO: Eidertal-Wanderweg: Zelten mitten in der Natur (15 Min)

Pause an der "Blauen Brücke"

Wir sind an der "Blauen Brücke" angekommen. Sie befindet sich in einem kleinen Tal und gilt als eine der ältesten Eisenbrücken Schleswig-Holsteins. Ihren heutigen Namen verdankt sie einem Farbanstrich aus dem Jahr 1992. Als Kameramann würde ich gerne immer weiter filmen, so schön ist es hier. Aber dann lege ich die Kamera doch weg und genieße die Schönheit des Eidertals für einen Moment ohne Kameralinse vor den Augen.

Wie Lisa und ich kannte auch Björn diesen Ort nicht. Für ihn sind es Momente wie dieser, die ihn am Wandern und dem Entdecken neuer Orte begeistern. Vor allem, wenn sie direkt bei ihm vor der Haustür liegen: "Wie kann das sein? Du wohnst hier acht Jahre lang um die Ecke und kennst diesen Ort hier nicht. Das ist jedes Mal wie ein kleines High", schwärmt Björn.

Dunkle Wolken am Horizont

Nach der Pause habe ich neue Energie. Doch schon kurze Zeit später verändert sich die Wetterlage. Dunkle Regenwolken bauen sich am Horizont auf. Wir sind noch etwa drei Kilometer von unserem Zeltplatz entfernt und können nur hoffen, dass der Regen vielleicht doch noch vorbeizieht.

Sicherheitshalber prüfe ich, ob der Kamerarucksack wirklich wasserdicht verschlossen ist. Die Dämmerung setzt bald ein und Zelten bei strömendem Regen macht auch wenig Spaß, denke ich. Ein letzter Blick in den Himmel und dann beeilen wir uns.

Weitere Informationen Mit dem SUP zwischen Föhr und Amrum unterwegs Wenn Wetter und Gezeiten stimmen, kann man von Föhr nach Amrum paddeln. Wichtig: die Strömung nicht unterschätzen. mehr

Zelten in der freien Natur

Eine gute Stunde später kommen wir endlich an unserem Schlafplatz an. Der Rücken schmerzt, aber Füße und Equipment sind trocken. Der Regen hat noch nicht eingesetzt. Wir sind auf einer kleinen geschützten Lichtung am Rande des Eidertal-Wanderwegs. Sie bietet genug Platz für unser Nachtlager. Hier ist ein Trekkingplatz, auf dem man für eine Nacht offiziell zelten darf. In Schleswig-Holstein ist das Zelten sonst nämlich nur auf Campingplätzen erlaubt.

Nachdem wir unsere Zelte aufgebaut haben, hat Outdoor-Profi Björn noch eine Überraschung für uns. Er hat zuhause extra Linsenchili vorgekocht, dazu gibt es unterwegs frisch gepflückte Knoblauchrauke.

Eine verregnete Nacht

Für mich endet ein anstrengender, aber sehr besonderer Drehtag. So gut hat mir lange nichts mehr geschmeckt. Dann beginnt es doch noch zu regnen - und zwar die ganze Nacht. Aber die Zelte halten dicht und pünktlich zum Kaffee am nächsten Morgen hört der Regen auf. Mit mehreren Stunden Filmmaterial und vielen neuen Eindrücken geht es für mich zurück an den Schreibtisch. Irgendwann will ich wiederkommen - dann aber ganz ohne Kamera-Equipment.

Weitere Informationen Auf der Eider quer durch Schleswig-Holstein Mal idyllisch, mal ausgebaute Wasserstraße: Mit fast 200 Kilometern ist die Eider Schleswig-Holsteins längster Fluss. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.07.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Binnenland Schleswig-Holstein Wandern