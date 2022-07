Abenteuer Schleswig-Holstein: Mit dem Zug zur Endhaltestelle Stand: 24.07.2022 06:00 Uhr Mit dem SUP von Amrum nach Föhr, Reiten an der Ostsee und jetzt: ohne Plan zum Bahnhof und spontan mit dem Neun-Euro-Ticket losfahren. Wir starten eine kurze, ungeplante Reise an die Nordseeküste in unserem neuen Abenteuer Schleswig-Holstein.

von Dominik Dührsen

Ein sonniger Tag, mitten in den Sommerferien. Für mich beginnt der Arbeitstag wie gewohnt. Ich fahre ins Landesfunkhaus Kiel und packe meinen Equipment-Rucksack: Kamera, Ton, Stativ, Akkus und Speicherkarten. Doch an diesem Tag ist etwas anders. Denn weder Reporterin Lisa Synowski noch ich kennen Drehort oder Gesprächspartner. Start: Kieler Hauptbahnhof. Ziel: unbekannt. Ohne Plan in einen der nächsten Züge steigen, bis zur Endhaltestelle fahren und schauen, was man auf diese Weise innerhalb von 24 Stunden erleben kann.

Weitere Informationen Abenteuer Schleswig-Holstein: Reiten an der Ostsee Naturstrände und lange Feldwege: Ausreiten in Ostholstein ist ein Naturerlebnis. Doch es gibt Regeln zu beachten. mehr

Der nächste Zug Richtung Meer

Am Kieler Hauptbahnhof angekommen, entscheiden wir uns für die nächste Verbindung nach Husum.

Eine schnelle Entscheidung für die Westküste, eine malerische Altstadt und leckere Fischbrötchen. In Husum angekommen versucht Lisa eine günstige Unterkunft für die Nacht zu finden. Nach wenigen Minuten ist klar: Es wird schwieriger als gedacht. In Husum direkt gibt es keine freie Unterkunft mehr, für den Campingplatz haben wir kein Zelt dabei. Auch das Husumer Tourismusbüro macht uns am Telefon wenig Hoffnung - Hauptsaison und Sommerferien. Müssen wir zurück nach Kiel? Wir geben nicht auf und werden auf einer der gängigen Portale zur Vermietung von Unterkünften fündig: Ein Strandwagen in Tönning für etwa 40 Euro die Nacht. Wir müssen allerdings noch auf die Bestätigung des Vermieters warten, und gehen solange vom Bahnhof Richtung Hafen. Die Husumer Altstadt lädt mit seinen schmalen Gassen zum Flanieren ein und bietet mir eine optimale Dreh-Kulisse: Möwen, eine wunderschöne Altstadt und das Husumer Schloss.

Zwischen Husum und Tönning

Husum zeigt an diesem sonnigen Tag, warum gerade in den Sommermonaten zehntausende Touristen in die kleine Hafenstadt strömen. Nach unserem Stadtrundgang wollen wir weiter ins 24 Kilometer entfernte Tönning. Denn unser Vermieter hat die Übernachtung inzwischen bestätigt. Es gibt zwar eine Bahn-Verbindung zwischen Husum und Tönning, doch wir entscheiden uns für eine klimaneutrale Fahrrad-Tour. Direkt am Husumer Bahnhof ist eine Radstation, die vom diakonischen Werk Husum betrieben wird. Hier leihen wir uns zwei Fahrräder für zwölf Euro. Die Fahrt ist bei ordentlich Gegenwind zwar anstrengend, aber wir bereuen die Entscheidung mit dem Fahrrad zu fahren keine Minute. Die Strecke führt entlang an Wiesen, über Deiche und durch idyllische kleine Dörfer.

Weitere Informationen Mit dem SUP zwischen Föhr und Amrum unterwegs Wenn Wetter und Gezeiten stimmen, kann man von Föhr nach Amrum paddeln. Wichtig: die Strömung nicht unterschätzen. mehr

Nicht immer nur St. Peter-Ording

Am Eiderufer stehen Strandwagen mit Eider-Blick. Einer davon ist unsere Unterkunft für die Nacht. Betreiber Christian Didt begrüßt uns herzlich und zeigt uns unseren Strandwagen. Klein, mit zwei Betten, Toiletten in der anliegenden Gastwirtschaft, Duschmöglichkeit im nahegelegenen Freibad. Und wirklich muggelig. Anschließend bringt er uns die langersehnten Matjesbrötchen. Das Eider-Ufer ist einfach eine malerische Dreh-Kulisse. Das der Strandwagen frei war - anscheinend kein Zufall. Christian Didt möchte mit diesem Angebot keine Langurlauber anziehen, sondern vor allem die Kurzentschlossenen: junge Leute zum Kiten oder SUPen nach Tönning locken, Großstädter für Tönning begeistern und St. Peter Ording mit seinem Angebot Konkurrenz machen.

Eine Nacht an der Eider

Lisa und ich beenden den Tag mit einem kleinen Lagerfeuer direkt vor dem Strandwagen. Betreiber Christian hält hierfür kleine Kisten mit Feuerholz bereit. Am nächsten Morgen geht es dann zurück Richtung Kiel. Erst mit dem Fahrrad, dann mit dem Zug. Nach etwas mehr als 24 Stunden kommen wir mit vollen Speicherkarten und vielen neuen Eindrücken wieder im Landesfunkhaus an. Die vergangenen Stunden zeigen mir, dass man auch ohne Plan an schöne Orte in Schleswig-Holstein kommen kann - und wirklich häufiger einfach mal so losfahren sollte.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 24.07.2022 | 19:30 Uhr