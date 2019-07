Stand: 30.07.2019 08:00 Uhr

Abbiegeassistenten: Verkehrsbetriebe in SH rüsten auf

Ein mehrere Tonnen schwerer Lkw oder Bus will abbiegen, der Fahrer übersieht aber einen Radfahrer oder Fußgänger im sogenannten toten Winkel. Um solche folgenschweren Unfälle zu vermeiden, werden Abbiegeassistenten ab 2022 in der gesamten EU zur Pflicht. Die Verkehrsbetriebe in Schleswig-Holstein werden zum Teil schon jetzt aktiv und rüsten ihre Linienbusse mit der neuen Technik aus.

Neumünster und Lübeck sind Vorreiter

Den Anfang machten vor wenigen Wochen die Stadtwerke Neumünster (SWN) als Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt und die Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft. In Neumünster sind die zwei neusten Busse mit Abbiegeassistent ausgerüstet. "Insbesondere im Stadtverkehr kann es schnell zu unübersichtlichen Situationen kommen", erklärt Matthias Schmidt von der SWN Verkehr GmbH. Bis zum kommenden Jahr sollen 21 weitere Busse nachgerüstet werden.

Mehr Abbiegeassistenten bei Linienbussen NDR 1 Welle Nord - 30.07.2019 08:00 Uhr Autor/in: Marc Kramhöft Ab 2022 sind sie EU-weit Pflicht: Abbiegeassistenten bei Lkw und Bussen. Einige Verkehrsbetriebe in Schleswig-Holstein rüsten bereits auf die neue Technik um, aber noch nicht alle.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bei der Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft sind bereits 16 Fahrzeuge mit der technischen Unterstützung unterwegs. "Wir erneuern unsere Flotte sukzessive. Bei jeder Neubeschaffung wird jetzt auch der Abbiegeassistent dabei sein", sagt Sprecherin Gerlinde Zielke. Über eine Nachrüstung von vorhandenen Fahrzeugen werde noch verhandelt.

Andere Verkehrsunternehmen wollen nachziehen

So weit ist die Kieler Verkehrsgesellschaft noch nicht. Dort gibt es aktuell keinen Bus mit Abbiegeassistenz, doch das wird sich nach eigenen Angaben schon bald ändern. Die Systeme sollen demnach künftig bei allen neuen Fahrzeugen gleich mit eingeplant werden. Auch die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein haben das Thema bereits auf der Agenda, aber noch keinen Bus mit der Technik auf der Straße. "Noch in diesem Jahr bekommen wir allerdings 16 E-Busse, bei denen der Abbiegeassistent mit eingebaut ist", so Sprecherin Anja Giercke. "Die werden dann auch im laufenden Straßenverkehr getestet."

Abbiegeassistenten kosten vierstelligen Betrag

Weitere Informationen Busunternehmer testen Abbiegeassistenten In Hohenlockstedt haben 33 Busunternehmer aus ganz Schleswig-Holstein Tests mit sogenannten Abbiegeassistenten absolviert. In Lastwagen werden die Systeme teilweise schon verbaut. mehr

Je nach Modell funktioniert ein Abbiegeassistent in etwa so: Am Bus ist ein kleiner schwarzer Kasten angebracht, der die Umgebung mit Infrarotlicht überwacht. Hält sich jemand im toten Winkel auf, bekommt der Fahrer eine Warnung auf dem Armaturenbrett. Andere Systeme arbeiten mit kleinen Kameras, die das direkte Umfeld beobachten. Die Verkehrsunternehmen müssen für die Technik inklusive des Einbaus durchschnittlich etwa ein- bis dreitausend Euro locker machen.

ADFC: Fahrer müssen aufmerksam bleiben

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Schleswig-Holstein begrüßt den Trend zu den Abbiegeassistenten. "Wir stehen allem, was für mehr Sicherheit sorgt, positiv gegenüber", sagt der Vorsitzende Thomas Möller. Er appelliert aber gleichzeitig an die Busfahrer, trotzdem mit höchster Aufmerksamkeit zu fahren und sich nicht nur auf die Technik zu verlassen. Der Verkehrsclub Deutschland Nord spricht sich außerdem für eine Pflicht von Zusatzspiegeln aus, um den toten Winkel zu verkleinern.

Weitere Informationen Experten: Abbiege-Assistenten zur Pflicht machen Der Verkehrsgerichtstag in Goslar fordert verpflichtende Abbiege- und Notbrems-Assistenten in Bussen und Lkw. Kürzlich waren wieder zwei junge Menschen bei Abbiege-Unfällen getötet worden. mehr Neumünster schafft Abbiege-Assistenten für Lkw an Immer wieder werden Radfahrer von Lkw überrollt. Der sogenannte Abbiege-Assistent könnte die Unfallzahlen wohl deutlich senken. In Neumünster wurden die Müllwagen mit dem System ausgerüstet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.07.2019 | 08:00 Uhr