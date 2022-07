Hitzewelle: Badestellen in Schleswig-Holstein

Seit 2006 wird das Freibad Büdelsdorf als vollbiologisches Naturerlebnisbad geführt. Das bedeutet, dass die Wasserreinigung dort ohne chemische Zusätze wie Chlor funktioniert. Das ist besonders gut für Leute, die empfindlich auf Chlor reagieren. Das Naturerlebnisbad hat täglich von 14 bis 18:30 Uhr geöffnet. Ein Kioskbetrieb findet diesen Sommer nicht statt.

Der Badestrand liegt an der Südküste der Eckernförder Bucht nahe der Ortschaft Surendorf in der Gemeinde Schwedeneck. Der Strand ist dort teils feinsandig, teils mit Steinen vermischt. In Richtung Osten gibt es sowohl einen Hundestrand als auch ausgewiesene Abschnitte für FKK. Es handelt sich um einen abgabepflichtigen Kurstrand mit Sanitär-, Verpflegungs- und Freizeiteinrichtungen.

Direkt neben Surendorf liegt der Badestrand von Dänisch-Nienhof. Auf etwa 400 Metern Länge gibt es Strandkörbe, Sanitäreinrichtungen, Minigolf und Snacks. Es handelt sich um einen abgabgepflichtigen Kurstrand. Kostenpflichtige Parkplätze sind etwa 250 Meter entfernt.

Der Lustsee liegt recht unscheinbar nördlich von Langwedel, in der Nähe vom Brahmsee und vom Pohlsee. Hier gibt es weder Sanitäreinrichtungen noch Imbissbuden oder Strandkörbe - dafür aber eine sehr gute Wasserqualität und viel Ruhe auf der Liegewiese, direkt neben einer Pferdekoppel.

Südlich von Gut Emkendorf gelegen, befindet sich der Dörpsee mit Badestelle. Es gibt Toiletten und auch einen Imbiss. Im See ist eine schwimmende Wasserrutsche installiert.

Eingebettet in den Schwentinepark, nahe des Wildtiergeheges, finden Sie das beheizte Raisdorfer Freibad. Highlight hier ist die 103 Meter lange Riesenrutsche. Daneben gibt es ein Beachvolleyballfeld und Tischtennisplatten. Aufgrund von Sanierungen ist das Freibad derzeit jedoch leider geschlossen.

Der Einfelder See hat drei offizielle Badestellen. Eine von ihnen befindet sich gut erreichbar an der Nordspitze in Mühbrook. Ein überschaubares Wiesengelände mündet in einen kleinen Sandstrand. Das Ufer fällt relativ steil ab. Außer einer Toilette hat die Badestelle keine weitere Ausstattung.

Der Badestrand befindet sich im nördlichen Teil von Kiel, am Westufer der Kieler Förde. Er bietet gute Infrastruktur sowie Strandkorb- und Tretbootverleih. Interessant für Tagesausflügler: Der Strand ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Der Falckensteiner Strand bietet knapp zwei Kilometer bewachten Badestrand - stadtnah am Westufer der Kieler Förde und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Beachvolleyball, Spielplatz, Minigolfanlage und ein angrenzender Kletterpark sorgen für Unterhaltung an Land. Angrenzend liegen weitere 660 Meter unbewachter Strand sowie ein Abschnitt für Besucher mit Hunden. Toiletten sind vorhanden.

Das Seebad Düsternbrook bietet Schwimmspaß mitten in der Stadt. Über Stege, Treppen oder ein Sprungbrett gelangen Sie ins kühle Nass der Kieler Förde. Dort können Sie auf 60 Metern Ihre Bahnen ziehen. In der dazugehörigen Seebar können Sie sich stärken und leckere Cocktails genießen. Badebetrieb ist montags bis donnerstags von 12 bis 18 Uhr, freitags bereits ab 10 Uhr und am Wochenende sogar ab 9.30 Uhr.

Nördlich von Neumünster liegt der Einfeldersee. Die Badestelle Einfelder Schanze finden Sie am Ostufer des Sees. Ein Sandstrand, der in eine Liegewiese übergeht, erstreckt sich dort auf etwa einem Kilometer Länge. Zeitweise gibt es hier auch eine Badeaufsicht. Toiletten, Duschen und Spielplätze sind vorhanden.

Einer der kleineren Strände in der Kieler Förde ist die Badestelle Mönkeberg nordöstlich von Kiel. Ein schmaler Sandstrand liegt dort direkt an einer Promenade, angrenzend an ein Wohngebiet. Das Wasser fällt recht flach ab. In direkter Nähe gibt es Toiletten, einen Kiosk und verschiedene Gaststätten.

In Laboe finden Sie einen touristisch gut ausgebauten Strandabschnitt mit allen Annehmlichkeiten: Eiscreme, Pommes, Spielplatz, Strandkörbe, Promenade, Sanitäranlagen, Surfschule - alles ist vorhanden. Der feine Sandstrand bietet viel Liegefläche und ist durch das relativ flach abfallende Wasser sehr kinderfreundlich.

Der Strand in Stein ist ein Paradies für Kinder. Das Wasser fällt über mehrere 100 Meter kaum ab. Es gibt mehrere Sandbänke und kaum Steine. Über eine Brücke können Schwimmer bequem und direkt ins tiefe Wasser steigen. Zu finden ist der Strand an der Südküste der Kieler Bucht nordwestlich von Laboe. Toiletten, Kiosk, Surfschule und ein Campingplatz befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Zur Gemeinde Schönberg gehören etwa acht Kilometer Strand in der Kieler Bucht, die sich in die Bereiche Kalifornien, Brasilien und Holm aufteilen. Feiner Sandstrand, relativ flach abfallendes Wasser, Wassersportangebote, Spielplätze, Bereiche für FKK und gemütliche Dünen - hier findet wohl jeder seinen Lieblingsplatz. Parkplätze, Gaststätten und sanitäre Anlagen sind ausreichend vorhanden.