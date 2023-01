AKN sperrt Bahnstrecke bei Ellerau - sieben Monate Behinderungen Stand: 16.01.2023 05:00 Uhr Wer den Streckenabschnitt zwischen Burgwedel in Hamburg und Ellerau in Schleswig-Holstein nutzt, muss sich ab Montag (16.1.) auf längere Fahrtzeiten einstellen. Wegen Bauarbeiten auf der Schiene werden Busse eingesetzt.

Reisende sowie Pendlerinnen und Pendler müssen sich im Süden Schleswig-Holsteins auf Veränderungen einstellen: Die AKN Eisenbahn GmbH möchte die Strecke von Hamburg-Eidelstedt nach Kaltenkirchen für die Linie S21 elektrifizieren. Für die nötigen Bauarbeiten wird der Streckenabschnitt der Linie A1 zwischen Burgwedel und Ellerau (Kreis Segeberg) ab Montag, 16. Januar für sieben Monate voll gesperrt.

Verzögerungen durch Schienenersatzverkehr möglich

Die Sperrung dauert laut AKN voraussichtlich bis zum 19. August 2023. In der Zwischenzeit soll ein Schienenersatzverkehr Reisende von Burgwedel nach Ellerau oder umgekehrt bringen. Dieser fährt anders als die AKN Linie A1 bisher nicht im Zehn-Minuten-Takt, sondern nur alle 20 Minuten. Die Reisezeit auf der Gesamtstrecke Ellerau-Eidelstedt verlängert sich laut dem Eisenbahnbetreiber voraussichtlich um bis zu 30 Minuten.

Eingeschränkte Barrierefreiheit

Zwar betont die AKN, sie würde barrierefreie Busse für den Schienenersatzverkehr einsetzen, jedoch gibt es Einschränkungen: In Hasloh und in Bönningstedt (beide Kreis Pinneberg) sind die Ausstiegshöhen in Richtung Hamburg nicht barrierefrei. Rollstuhlfahrende sollen sich daher zur Sicherheit vor ihrer Fahrt per Telefon unter 041 91 / 93 39 33 anmelden, so die AKN. Ein Fahrkartenerwerb im Bus ist zudem nicht möglich. Tickets müssen vorab gekauft werden.

Für die Fahrpläne der AKN Linien A2 und A3 ändert sich nach Angaben des Betreibers nichts. Alle Details zum Ersatzverkehr und Änderungen im Überblick finden Sie auf der Unternehmenswebseite.

