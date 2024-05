Stand: 03.05.2024 10:31 Uhr AKN: Ersatzverkehr auf der Linie A2 in Norderstedt

Auf der AKN-Linie A2 zwischen Norderstedt Mitte und Quickborner Straße (beide Kreis Segeberg) gibt es von Freitagabend bis Mittwochmorgen ein Ersatzverkehr. In dem Streckenabschnitt wird laut AKN an den Gleisen gearbeitet. Die Haltestelle Norderstedt Mitte wird nur mit Bussen angefahren. In Richtung Neumünster fahren ab Friedrichsgabe und Moorbekhalle auch Züge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2024 | 08:30 Uhr