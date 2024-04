Stand: 01.04.2024 11:39 Uhr "AIDAluna" hat festgemacht: Kreuzfahrtsaison in Kiel eröffnet

Heute startet mit der "AIDAluna" in Kiel offiziell die Kreuzfahrtsaison. Bis Ende des Jahres erwartet der Hafen mehr als 170 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen. 100 davon sollen mit Landstrom versorgt werden und damit für weniger Abgase im Hafen sorgen. Nach Angaben des Seehafen-Geschäftsführers Dirk Claus soll im nächsten Jahr die Landstromversorgung ausgebaut werden. Im Lübecker Hafen werden in diesem Jahr laut Hafengesellschaft fünf Kreuzfahrtschiffe anlegen. Aufgrund verschiedener Beschlüsse wird in der Hansestadt das Thema Kreuzfahrt nicht mehr verfolgt, wie eine Sprecherin der Lübecker Hafen-Gesellschaft mitteilt.

