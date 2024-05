Stand: 07.05.2024 14:59 Uhr ADAC warnt vor Staus zum langen Feiertagswochenende

Vor dem Himmelfahrtswochenende hat der ADAC vor Staus in der Region gewarnt. Zu den Staustrecken gehöre die A1 zwischen Lübeck und Fehmarn (Kreis Ostholstein) sowie die Fernstraßen von und zur Ostseeküste. Autofahrende sollen sich hier auf längere Fahrtzeiten einstellen. Die Stauspitze erwartet der ADAC zudem bereits ab Mittwochnachmittag, da sich schon am Tag vor Christi Himmelfahrt zahlreiche Menschen auf den Weg machen würden. Die Rückreisewelle erreiche dann am Sonntagnachmittag und -abend ihren Höhepunkt, heißt es.

