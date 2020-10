ADAC-Test: Kiel schneidet bei Radwegen am besten ab Stand: 15.10.2020 07:58 Uhr Bei einem Test der Radwege in Städten in Deutschland schneidet Kiel am besten ab. Der ADAC hat insgesamt zehn Landeshauptstädte unter die Lupe genommen. Hannover bekommt dabei die Note "mangelhaft".

Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel hat bei einer ADAC-Stichprobe zu breiten Radwegen in deutschen Städten am besten abgeschnitten. Einzig Kiel erreichte bei dem Test ein gutes Gesamturteil: Dort fiel keine einzige der elf getesteten Routen durch. Knapp die Hälfte war "sehr gut" oder "gut", wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht.

AUDIO: ADAC: Kiel bekommt bei Radwegen die Note "gut" (1 Min)

Hannover nur "mangelhaft"

Bremen, Dresden, Erfurt, München, Saarbrücken, Stuttgart und Wiesbaden erhielten ein "ausreichend". Hannover und Mainz schnitten "mangelhaft" ab. In Hamburg wurde nicht getestet. Insgesamt kritisiert der Allgemeine Deutsche Automobil-Club zu schmale Radwege in den deutschen Städten. Rund jeder dritte Radweg (36 Prozent) erfülle nicht einmal die jeweilige Mindestbreite, teilte der ADAC unter Berufung auf die aktuelle Stichprobe von 120 Routen in zehn Städten mit. "Die Regelbreiten erreichte oder überschritt sogar nur jeder fünfte Radweg."

Breite Radwege sorgen für mehr Sicherheit

Breitere Radwege erhöhen laut ADAC die Sicherheit für den immer stärker wachsenden Radverkehr. Neben dem klassischen Fahrrad seien auch breite Lastenräder oder Anhänger und auch E-Scooter unterwegs. "Daher sollte nach Ansicht des ADAC beim Bau neuer Radwege auf die Einhaltung der Regelbreiten geachtet werden und die Mindestbreite nur eine Ausnahme sein", sagte ADAC Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand.

Für viel genutzte Radwege sollten bei der Planung außerdem Breitenzuschläge eingerechnet werden, um etwa sicheres Überholen auch breiterer oder unterschiedlich schneller Fahrzeuge zu ermöglichen.

Weitere Informationen Durch den bunten Herbst radeln Auch wenn der Wind manchmal kräftig pustet, im Herbst sind Ausflüge mit dem Rad besonders schön. Tipps für interessante Touren nahe der Großstadt oder auf dem flachen Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.10.2020 | 08:00 Uhr