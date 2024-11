A7 zwischen Bordesholm und Warder für Lkw-Bergung gesperrt Stand: 25.11.2024 10:37 Uhr Nachdem am Montagmorgen ein Lkw in den Graben gefahren war, muss die A7 für die Bergungsarbeiten zwischen Bordesholm und Warder in Richtung Norden bis voraussichtlich 13 Uhr gesperrt werden.

Auf der A7 muss am Vormittag in Fahrtrichtung Norden mit Behinderungen gerechnet werden. Laut Polizei musste die Strecke zwischen Bordesholm und Warder (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) von 9 Uhr an gesperrt werden, um einen verunglückten Lkw zu bergen. Die Arbeiten und die Sperrung sollen voraussichtlich bis 13 Uhr andauern.

Reifenplatzer als Ursache für den Unfall

Der Lastwagen war nach Angaben der Polizei am Morgen nach einem Reifenplatzer in einen Graben gefahren. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bergungsarbeiten hatten nicht sofort begonnen, da diese bei Tageslicht stattfinden sollten, so die Polizei. Außerdem sollte zunächst der Berufsverkehr die Unfallstelle passieren können, hieß es weiter. Die Sperrung der Autobahn wird nach Angaben der Beamten voraussichtlich bis 13 Uhr dauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.11.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kreis Rendsburg-Eckernförde