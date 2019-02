Stand: 05.02.2019 10:52 Uhr

A7 und B200: Steinewerfer zu Jugendstrafen verurteilt

Im Prozess um Steinwürfe auf die A7 und die B200 in Flensburg und Umgebung sind die Angeklagten verurteilt worden. Das Landgericht verhängte wegen versuchten Mordes in drei Fällen Jugendstrafen von jeweils sechs Jahren gegen die jungen Männer. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden heute 19-Jährigen von Februar bis Mai 2018 in Flensburg und Umgebung nicht nur Steine auf fahrende Fahrzeuge auf der A7 und der B200 geworfen hatten - sondern auch Felsbrocken und Gehwegplatten. Dabei wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Acht Autos, zwei Lastwagen und ein Bus wurden beschädigt.

Sonderstellung im Jugendstrafrecht

Die Jugendstrafe ist eine Freiheitsstrafe. Sie hat eine Sonderstellung im Jugendstrafrecht. Sie wird nur in Fällen verhängt, in denen bei Angeklagten sogenannte schädliche Neigungen zu erkennen sind oder wegen der Schwere der Schuld Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel zur Erziehung nicht ausreichen.

Keine Bewährung für die Verurteilten

Gegen die Jugendlichen wurde die Haftstrafe ohne Bewährung verhängt. Neben den drei nachgewiesenen Fällen wegen versuchten Mordes wurden weitere fünf Fälle mit kleineren Steinen als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet.

Verteidiger: Tötungsvorsatz nicht nachgewiesen

Die Staatsanwaltschaft hatte Jugendstrafen von sechseinhalb Jahren wegen versuchten Mordes gefordert. Die Verteidiger sahen einen Tötungsvorsatz nicht als nachgewiesen an. Es komme daher nur eine Verurteilung wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Betracht, so die Verteidiger vor der Urteilsbekanntgabe.

