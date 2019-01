Stand: 15.01.2019 11:32 Uhr

A7 nach zwei Unfällen Richtung Süden gesperrt

Die Autobahn 7 ist nach zwei Unfällen zwischen Kaltenkirchen und Quickborn (Kreis Pinneberg) Richtung Hamburg gesperrt worden. Bei dem ersten Unfall in Höhe der Anschlussstelle Quickborn wurden nach Angaben der Polizeidirektion Neumünster zwei Menschen lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen. Wie genau es zu dem Unfall auf dem Verzögerungsstreifen kommen konnte, ist noch unklar. Nach ersten Angaben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge verwickelt - darunter mindestens ein Auto und ein Lkw. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat inzwischen einen Sachverständigen zur Unfallstelle entsandt. Die Sperrung wird nach Einschätzung der Polizei vorraussichtlich den Vormittag über andauern.

Kleintransporter fährt in Stauende

Ein zweiter Unfall in Fahrtrichtung Hamburg ereignete sich wenig später zehn Kilometer weiter nördlich zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg. Dort war ein Kleintransporter in das Stauende gefahren - und auf einen Lkw-Anhänger gekracht. Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Kleintransporters schwer verletzt. Auch hier musste ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn landen.

Die Umleitung führt ab Bad Bramstedt über die Bundesstraße 4 bis Quickborn. Der Verkehr in Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Norderstedt staut sich erheblich.

Kaputte Lamelle sorgt für 20 Kilometer Stau

Seit dem Morgen staut es sich auf der Autobahn 7 auch weiter südlich. In den frühen Morgenstunden verzögerte sich der Verkehr zwischen Quickborn und Hamburg-Waltershof auf einer Länge von 20 Kilometern. Grund ist ein gesperrter Fahrstreifen Richtung Süden am Elbtunnel. Dort war am Montag ein Brückenverbindungselement gebrochen. Eine Spezialfirma soll die Lamelle in der Nacht zu Mittwoch reparieren.

Aktuelle Informationen zur Lage auf Schleswig-Holsteins Straßen finden Sie in unseren Verkehrsmeldungen.

