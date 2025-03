A7 nach schwerem Lkw-Unfall bei Bad Bramstedt voll gesperrt Stand: 24.03.2025 11:40 Uhr Nach einem schweren Lkw-Unfall bei Bad Bramstedt ist die A7 Richtung Norden voll gesperrt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten. Laut Polizei könnte die Sperrung noch bis etwa 15 Uhr andauern.

Gegen sechs Uhr am Morgen ist es auf der A7 in Fahrtrichtung Norden hinter der Abfahrt Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und kurz vor dem Rastplatz Sielsbrook zu dem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Feuerwehrleitstelle fuhr ein Lkw auf einen weiteren Lastwagen an einem Stauende auf. Dabei wurde den Angaben zufolge das Führerhaus von einem der Lkw abgerissen. Auch ein dritter Lastwagen war demnach involviert.

Drei Personen wurden leicht verletzt. Ein 48-jähriger Mann wurde außerdem aus seinem Führerhaus geschleudert. Er wurde nach Angaben der Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Stau bis nach Kaltenkirchen

"Gerade herrscht auf der Autobahn ein großes Chaos. Die Lkw liegen kreuz und quer", hieß es von einer Polizeisprecherin am Morgen. Die Autobahn ist aktuell in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe voll gesperrt. Mehr als 30 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Sie sind mittlerweile wieder abzogen.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bad Bramstedt von der Autobahn abgeleitet. Es staut sich bis hinter die Anschlussstelle Kaltenkirchen zurück. Die Polizei bittet Autofahrer, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

"Massives Trümmerfeld" - Bergung läuft

Im Moment laufen die Bergungsarbeiten. Diese wird wohl laut dem Bergungsunternehmen noch bis zum Nachmittag andauern. "Die Fahrzeuge sind eingeknickt, Fahrerhäuser sind abgerissen. Das ist ein massives Trümmerfeld hier auf der Autobahn", so beschreibt es Malte Mordhorst vom Bergungsunternehmen. Die Lkw müssten nun Stück für Stück einzeln auseinander gezogen werden, bevor sie abtransportiert werden könnten.

Erster Unfall verursacht Stau mit Folgeunfällen

Vor der Lkw-Kollision war es gegen kurz nach fünf Uhr zu einem ersten Unfall mit einem Pkw und einem Kleinlaster zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe gekommen. Eine Person wurde laut Polizeisprecher Sönke Petersen dabei leicht verletzt. Daraufhin wurde die Autobahn Richtung Flensburg gesperrt. Am Ende des so entstandenen Staus hat es laut Feuerwehr dann gegen kurz nach halb 6 Uhr den Auffahrunfall mit den drei beteiligten Lkw gegeben. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.

In der Folge des langen Staus kam es in Höhe Kaltenkirchen zu einem weiteren Folgeunfall. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen halb 9 Uhr ein Lkw auf einen stehenden Pkw am Stauende auf. Eine Person wurde dabei verletzt. Seit etwa 10.30 Uhr ist die Stelle wieder frei.

