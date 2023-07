A7 nach Unfall bei Büdelsdorf wieder frei

Vier Verletzte bei Unfall auf A7 bei Büdelsdorf Stand: 07.07.2023 15:02 Uhr Auf der A7 ist es am Mittag bei Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrbahn wurde Richtung Süden voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Laut der Polizeidienststelle Flensburg ereignete sich der Auffahrunfall auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Büdelsdorf und der Rader Hochbrücke in Fahrtrichtung Süden im Bereich eines Blitzers. Dadurch kam es zu einem Rückstau, in dem sich in 100 Meter Entfernung zwei Auffahrunfälle mit je drei Fahrzeugen ereigneten. Bei dem ersten Unfall wurde eine Person leicht verletzt, beim zweiten drei Personen.

Viele Notrufe sorgten für Unklarheiten

Da nach Angaben der Leitstelle innerhalb kürzester Zeit viele Notrufe eingingen, war die Situation sehr unübersichtlich. Durch die Unklarheit, was vor Ort wirklich los ist, wurden viele Rettungswagen und auch ein Rettungshubschrauber zur A7 geschickt. Für die Rettungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt werden. Die Sperrung ist inzwischen aufgehoben. Dennoch staut sich der Verkehr laut aktuellen Verkehrsmeldungen zwischen Schleswig-Jagel und Rendsburg-Büdelsdorf noch auf mehr als zehn Kilometern. Wie die Verkehrslage aktuell aussieht, darüber informiert auch die NDR Verkehrsinformation.

