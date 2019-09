Stand: 23.09.2019 19:08 Uhr

A7 heute und morgen lange gesperrt

Heute und morgen wird die A7 zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen (beide Kreis Segeberg) von 9 bis 15 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben des Netzbetreibers Tennet werden die Hochspannungsleitungen gewartet, die sich in dem Abschnitt befinden. Dafür ist ein Hubschrauber im Einsatz, der nah an die Stromkabel heranfliegen - und sich während der Arbeiten länger über der A7-Fahrbahn aufhalten muss.

Karte: Sperrung A7: zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen

Warnsystem für Vögel wird erneuert

Bei dem Einsatz tauscht ein Monteur den Angaben zufolge sogenannte Vogelschutzmarker aus. Das sind schwarz-weiße Lamellen, die Vögel verschrecken und von der Leitung fernhalten sollen. Bei den Arbeiten könnten Teile herunterfallen und Autofahrer gefährden. Auch deswegen bleibt die Autobahn in diesem Abschnitt für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

