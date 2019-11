Stand: 27.11.2019 11:46 Uhr

A7 bei Kaltenkirchen nach Unfall gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) in Richtung Flensburg voll gesperrt. Laut Polizei war ein Sattelzug an einem Stauende auf einen Lkw mit Anhänger gekracht. Die Fahrzeuge verkeilten sich ineinander und stürzten um. Zwei Menschen wurden eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr musste aus Leitern ein Gerüst bauen, um einen der schwer verletzten Fahrer aus seinem Führerhaus zu retten.

Fahrbahn in Richtung Süden wieder frei

Die Einsatzkräfte waren mit zahlreichen Rettungsfahrzeugen und zwei Rettungshubschraubern vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Süden, die zwischenzeitlich ebenfalls gesperrt worden war, wurde inzwischen wieder freigegeben.

Ursache des Staus, an dessen Ende sich der schwere Lkw-Unfall ereignete, war ein Unfall am Morgen. Ein Porsche war in einen Jaguar gerast und über die Autobahn geschleudert worden.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des Verkehrsstudios.

