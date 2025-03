Stand: 19.03.2025 06:03 Uhr A7 bei Bad Bramstedt: Drei Unfälle und mehrere Verletzte

Bei drei Unfällen auf der A7 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr war zunächst ein Auto gegen die Mittelleitplanke geprallt. Daraufhin fuhr ein weiterer Wagen in die Unfallstelle. Dabei wurden zwei Männer verletzt, einer von ihnen schwer. Während die Rettungskräfte im Einsatz waren, überschlug sich ein Auto auf der Gegenseite. Dabei wurden ebenfalls zwei Personen verletzt. In Richtung Norden musste die Autobahn zwischen 20 und 22 Uhr voll gesperrt werden. In Richtung Süden war nur eine Spur frei.

