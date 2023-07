A7: Vier Verletzte nach Unfall bei Henstedt-Ulzburg Stand: 27.07.2023 08:36 Uhr Bei Henstedt-Ulzburg sind gestern Abend laut Polizei drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Vier Menschen wurden dabei verletzt - nach einem von ihnen suchte die Polizei mit Hunden und einem Hubschrauber.

Auf der A7 hat es am späten Mittwochabend in Höhe Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) einen Unfall gegeben, der eine Suchaktion und Vollsperrung zur Folge hatte. Laut Polizei war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in Richtung Süden von der Straße abgekommen - es überschlug sich und geriet in Brand. Zwei weitere Autos konnten nicht rechtzeitig stoppen und prallten zusammen - drei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Den 38 Jahre alten Fahrer des brennenden Autos konnten die Rettungskräfte zunächst nicht am Unfallort auffinden. Die Polizei leitete daher eine Suchaktion mit Hunden und einem Hubschrauber ein. Schließlich fanden die Beamten einen kaum ansprechbaren und schwer verletzten Mann in einem Gebüsch. Er kam ins Krankenhaus. In seinem ausgebrannten Auto fanden die Beamten mehrere Bierdosen. Die A7 war in Höhe Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.07.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg