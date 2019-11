Stand: 14.11.2019 06:50 Uhr

A7: Sperrungen wegen Hubschrauber-Arbeiten

An diesem Donnerstag wird ein Teil der A7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn zeitweise nicht befahrbar sein. Der Grund: In dem Bereich wird an den Hochspannungsleitungen gearbeitet. Die Sperrungen zwischen 9 Uhr und 15 Uhr werden laut Netzbetreiber Tennet immer jeweils 20 Minuten dauern. Am Mittwoch hatte es ebenfalls Sperrungen gegeben, weil zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe ähnliche Arbeiten stattfanden.

Austausch von Vogelschutzmarkern

Die Vollsperrungen sind nötig, weil ein Helikopter immer wieder nah an die Hochspannungsleitungen heranfliegen muss. Monteure tauschen dann, vom Hubschrauber abgeseilt, sogenannte Vogelschutzmarker aus. Netzbetreiber Tennet beschreibt sie als schwarz-weiße Lamellen. Sie sollen verhindern, dass Vögel gegen die Leitungen fliegen. Bei Kontrollen waren Produktionsfehler der verbauten Marker aufgefallen. Tennet zufolge könnten bei der Aktion Teile auf Fahrzeuge auf der Autobahn fallen - das könnte gefährlich werden. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits am Dienstag starten, die mussten laut Tennet allerdings um einen Tag verschoben werden. Der Hubschrauber konnte wegen des starken Windes aus Sicherheitsgründen nicht fliegen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Schleswig-Holstein Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Schleswig-Holstein. mehr A7-Sperrung zwischen Quickborn und Kaltenkirchen aufgehoben Die Sperrungen auf der A7 zwischen Quickborn und Kaltenkirchen sind aufgehoben worden. Die Autobahn war für Bauarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2019 | 09:00 Uhr