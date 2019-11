Stand: 04.11.2019 18:27 Uhr

A7-Sperrung zwischen Quickborn und Kaltenkirchen

Die A7 wird am Dienstag ab 9 Uhr mehrfach gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Quickborn und Kaltenkirchen - in beiden Richtungen sowie die Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg. Die einzelnen Bereiche sollen für jeweils maximal eine Stunde gesperrt sein. Bis 15 Uhr wird dort an den Hochspannungsleitungen gearbeitet. Die Umleitungen ab Kaltenkirchen und Quickborn führen über die U68 und U68a.

A7 wegen Arbeiten an Hochspannungsleitung dicht NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.11.2019 06:00 Uhr Autor/in: Tobias Senff Autofahrer brauchen am Dienstag wieder Geduld auf der A7: Zwischen Quickborn und Kaltenkirchen wird die Autobahn von 9 bis 15 Uhr mehrmals in beiden Richtungen gesperrt.







Austausch von Vogelschutzmarkern

Die Vollsperrungen sind nötig, weil ein Helikopter immer wieder nah an die Hochspannungsleitungen heranfliegt. Monteure tauschen die sogenannten Vogelschutzmarker aus. Netzbetreiber Tennet beschreibt sie als schwarz-weiße Lamellen. Sie sollen verhindern, dass Vögel gegen die Leitungen fliegen. Bei Kontrollen waren Produktionsfehler der verbauten Marker aufgefallen.

Laut Tennet könnten bei der Aktion Teile auf Fahrzeuge auf der Autobahn fallen. Vor wenigen Wochen hatte es ähnliche Arbeiten auf einem anderen Abschnitt der A7 gegeben. Der Verkehr staute sich auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken.

