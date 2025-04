A7 Richtung Flensburg nach Lkw-Brand wieder frei Stand: 01.04.2025 11:45 Uhr Am Morgen hat es auf der A7 einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Der Anhänger des Fahrzeugs fing Feuer. Zeitweise war die Autobahn gesperrt.

Nach einem Lkw-Brand am Dienstagmorgen (1.4.) auf der A7 in Richtung Flensburg bei Großenaspe (Kreis Segeberg) sind alle Spuren wieder frei. Die Autobahn war von 05.30 Uhr bis 06.45 Uhr zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe voll gesperrt, bis 10.15 Uhr blieb noch eine Spur für die Bergungsarbeiten gesperrt. Am Vormittag konnte der ausgebrannte Anhänger dann abtransportiert werden, heißt es von der Polizei. Es gilt freie Fahrt.

Auch die Gegenfahrbahn war zwischenzeitlich gesperrt

Laut Rettungsleitstelle konnte der Fahrer des Lkw den brennenden Anhänger rechtzeitig von der Zugmaschine abkoppeln, sodass lediglich der Anhänger brannte. Verletzt wurde demnach niemand. Der Lkw hatte Tiefkühlware geladen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war zwischenzeitlich auch die Gegenfahrbahn in Richtung Hamburg voll gesperrt. Dort rollt der Verkehr seit 06.20 Uhr wieder. Warum der Lkw Feuer gefangen hat, ist laut Polizei noch unklar.

