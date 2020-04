Stand: 27.04.2020 11:33 Uhr - NDR 1 Welle Nord

A7: Rehe sorgen für stundenlange Vollsperrung

Für knapp zwei Stunden musste am Montagvormittag die A7 zwischen Flensburg und Harrislee in beide Richtungen voll gesperrt werden. Zwei Rehe hatten sich auf die Autobahn verirrt und überquerten immer wieder die Fahrbahn. Mehrere Versuche, die Tiere zu verscheuchen, scheiterten, hieß es von der Polizei. Daraufhin wurde ein Jäger hinzugezogen, der die Rehe erlegte.

Rückstau bis nach Dänemark

Der Rückstau auf der A7 war erheblich. Es staute sich in Richtung Norden bis über die Anschlussstelle Flensburg. Der Verkehr in Richtung Hamburg wurde von der Polizei an der Anschlussstelle Harrislee abgeleitet und über die B199 geführt. Hier staute es sich zwischenzeitlich bis über die Bundesgrenze nach Dänemark.

