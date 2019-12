Stand: 12.12.2019 13:52 Uhr

A7: Neue Blitzer auf Rader Hochbrücke

Zwei neue Blitzer sind seit Donnerstag auf der Rader Hochbrücke in Betrieb. Und im Gegensatz zu den alten Anlagen an der Stelle haben sie eine Besonderheit: Sie lösen auch aus, wenn das Geschwindigkeitslimit bei starkem Wind und Sturm spontan herabgesetzt wird. So schließen sie eine Erfassungslücke auf der Rader Hochbrücke. Bei normalen Windverhältnissen gilt dort ein Limit von 100 Kilometer pro Stunde, bei starkem Wind Tempo 80 und bei Sturm noch 60 Kilometer pro Stunde. "Die alten Geräte lösten auch bei Wind und Sturm nur dann aus, wenn ein Auto mit mehr als 115 Kilometern pro Stunde unterwegs ist", erklärt Michael Pirschel, der zuständige Abteilungsleiter im Verkehrsministerium.

Täglich 62.000 Fahrzeuge auf maroder Brücke

Die Blitzeranlagen sind laut Verkehrsministerium notwendig, um die in die Jahre gekommene Brücke zu schonen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll Schwingungsschäden verhindern, die schnell fahrende Wagen verursachen können. Das marode Bauwerk soll 2026 durch eine neue Brücke ersetzt werden. Bis dahin wird die 42 Jahre alte Brücke von rund 62.000 Fahrzeugen pro Tag befahren. Für Lastwagen ändert sich mit den neuen Blitzern nicht: Sie dürfen nach wie vor maximal 60 Kilometer pro Stunde fahren und müssen einen Mindestabstand von 25 Metern zum Vordermann halten.

Bußgeld geht an den Kreis

Seit 2015 stehen Biltzer an der Rader Hochbrücke. Die Vorarbeiten für die neuen Anlagen, die rund 460.000 Euro kosten, liefen seit Oktober. Wer geblitzt wird, bekommt Post von der Landespolizei - das Bußgeld fließen in den Kreis Rendsburg-Eckernförde.

